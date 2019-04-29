Более тысячи экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама

В то же время специалисты признают, что "на данный момент не могут предложить никакого конкретного решения"

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара. Призыв специалистов опубликован в воскресенье на сайте газеты "Фигаро". Подписи под ним поставили 1170 человек.

Как отмечает сама газета, намерение французского президента провести эти работы за пять лет "вызвали изумление и сильнейшую обеспокоенность у людей из самых разных стран, профессионально занимающихся восстановлением объектов культуры". "Эти видные эксперты призывают проявлять осторожность и со всей необходимой ответственностью подойти к выполнению предстоящей задачи", подчеркивает "Фигаро".

В своем воззвании эксперты указывают на то, что "стремление громко заявить об эффективности действий не должно заслонять того факта, что данная задача требует в первую очередь сложного осмысления". "Давайте не будем спешить и определим наилучший путь для ведения работ и только после этого установим сроки, в которые можно будет провести безукоризненную реставрацию собора", — подчеркивают специалисты.

Также их критику вызывает намерение французских властей на основе декретов отменить целый ряд прежних положений, регламентирующих проведение реставрационных работ, чтобы тем самым ускорить намеченное властями восстановление храма. Определение методов и сроков реставрации должно делаться "на основе тщательного, глубоко обдуманного подхода и соблюдения существующих этических норм", напоминают специалисты.

"Мы понимаем, что календарь политических событий заставляет в данном случае действовать быстро. Мы понимаем, насколько отрицательно на образ Франции влияет вид сильно пострадавшего от пожара собора. Но важность того, что должно произойти с храмом в предстоящие годы заставляет нас забыть о каких-либо подобных сроках. Важность этих работ значительно превосходит цели борьбы за политические мандаты — и не по ним, а именно по тем результатам, которые будут получены [при реставрации], о нас будут судить последующие поколения", — подчеркивают эксперты в обращении к лидеру страны.

В то же время специалисты признают, что "на данный момент не могут предложить никакого конкретного решения", так как "оно будет зависеть в дальнейшем от тех технических ограничений, которые окажутся обусловлены состоянием здания собора". "Необходимо провести его диагностику в те сроки, которые действительно для этого требуются, без спешки, но и без промедлений", — подчеркивают эксперты.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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