Болгария отказывается от российских истребителей

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Минобороны Болгарии перевело американскому Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) 1,2 млрд долларов за восемь истребителей F-16 Block 70 и необходимое для них оборудование и вооружения. При этом ранее Болгария отказалась докупать у России истребители МиГ-29.

"Данным шагом болгарская сторона выполнила свои обязательства по договорам, заключенным по проекту приобретения нового типа боевого самолета для болгарских военно-воздушных сил. С подтверждением DSCA получения от Болгарии 1,2 млрд долларов, договоры вступили в силу и началось их техническое исполнение", – заявили в болгарском минобороны.

Госдепартамент США приветствовал усилия болгарских властей по "модернизации своих вооруженных сил путем приобретения этих высокоэффективных самолетов, обеспечивающие взаимодействие с НАТО".

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Напомним, 30 июля вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке восьми истребителей F-16 Block 70 у американской компании Lockheed Martinю Болгария приобретает у США восемь истребителей с необходимым вооружением, 100%-ная предоплата по контракту была обязательным условием сделки.

Ожидается, что первые шесть самолетов будут доставлены в страну до конца 2023 года, а остальные в начале 2024 года. Оперативной готовности новые самолеты должны достичь к концу пятого года после вступления договора в силу. За это время в Болгарии должна быть подготовлена наземная база по обслуживанию самолетов, обучены пилоты и технический персонал.

Напомним, ранее также сообщалось, что Венгрия решила продать последние оставшиеся на балансе министерства обороны истребители российского производства МиГ-29. Выставленные на аукцион истребители последний раз поднимались в воздух в 2010 году. Некоторые из МиГов много лет стояли под открытым небом на военном аэродроме города Кечкемет.

Кроме того, в 2018 году от МиГ-29 отказалась Словакия, выразив намерение заменить их американскими истребителями F-16 модификации 70/72.

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