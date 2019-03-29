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Болгария запускает новые культурные проекты в Украине

Сегодня, 19:07

В целом София планирует потратить 1,75 млн евро на 42 проекта в девяти странах

Фото: Pixabay
Болгария запускает новые культурные проекты в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e50/aad/5c9e50aada2ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e50/aad/5c9e50aada2ff.jpg Евросоюз В целом София планирует потратить 1,75 млн евро на 42 проекта в девяти странах

Болгарское министерство иностранных дел инициирует новую международную программу, в рамках которой реализует различные проекты в девяти странах Балкан и Восточной Европы, в том числе и в Украине.

Как сообщили в МИД республики 29 марта, в целом на 42 проекта в Украине, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Косово, Албании, Молдавии, Армении и Грузии будет выделено 3,5 млн левов (около 1,75 млн евро).

Сколько именно средств будет потрачено в каждой отдельно взятой стране неизвестно. В МИД уточнили, что средства будут распределены соответственно интересам болгарской внешней политики.

Болгарские инициативы коснутся образования, науки, культуры, социальной интеграции и гражданского общества.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Болгарии Юрий Штерк подтвердил поддержку, которую его страна оказывает суверенитету и территориальной целостности Украины и политике санкций ЕС в отношении России.

Мы также писали, что осенью президент Украины Петр Порошенко и болгарский премьер-министр Бойко Борисов встретились в Одессе и посетили строительный участок дороги Одесса – Рени.

Кроме того, сообщалось, что в Болгарии отобрали из одиннадцати участвовавших пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией, через который будет поставляться азербайджанский газ.

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Тег Болгария, программа, финансирование, Украина

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Источник:

ТАСС

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