Большинство британцев выступают за Brexit, но при одном условии – опрос

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Более 50% жителей Великобритании выступают за выход страны из состава Евросоюза, однако не поддерживают Brexit без соглашения. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Channel 5 и ITN.

Авторы опроса назвали его самым большим опросом по Brexit после референдума. Согласно результатам, 54% британцев поддерживают выход из ЕС, 32% – против и 14% не смогли определиться с ответом.

На вопрос, поддерживают ли они заявление британского премьер Бориса Джонсона, что страна должна выйти 31 октября с соглашением или без него, 43% респондентов ответили, что поддерживают главу правительства, 44% против этой позиции, а 13% не определились.

Опрос также показал, что на гипотетическом втором референдуме 50% британцев проголосовали бы за членство в ЕС, а 44% поддержали бы выход.

Тем временем глава Европейского совета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу ТВН24 заявил, что ситуация с Brexit должна прияснится примерно через семь-восемь часов.

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"Через семь-восемь часов все станет ясно…Все идет хорошо, но с Brexit и нашими британскими партнерами все возможно", – сказал Туск.

По его словам, основные положения этого соглашения готовы.

"Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пойдет на важную уступку Евросоюзу, чтобы подписать сделку о сотрудничестве Лондона с Брюсселем после Brexit.

Ссылаясь на высокопоставленных европейских и британских источников, The Guardian сообщает, что речь идет о границе между Республикой Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства.

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Напомним, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.

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