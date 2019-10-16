Сделка о Brexit близка как никогда: в Ирландии раскрыли детали

Соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть подписано уже к концу дня

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К концу 16 октября Великобритания может подписать соглашение об условиях сотрудничества с Евросоюзом после выхода из ЕС.

Об этом заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар после телефонного разговора со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, пишет Irish News.

"И Еврокомиссия, и я действительно считаем, что прогресс есть. Но имеются и вопросы, которые еще предстоит решить. Надеюсь, это может быть сделано уже сегодня – это позволит нам ратифицировать соглашение на Европейском Совете завтра, а Палате общин – высказать свою точку зрения в субботу", – утверждает Варадкар.

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Ирландский премьер верит в то, что "все стороны серьезно настроены касательно достижения соглашения к концу этого месяца".

"Путь к соглашению есть, но еще осталось разрешить много вопросов", – резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно о готовности Джонсона пойти Евросоюзу на уступку в том, что касается границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос считался главным камнем преткновения на переговорах о Brexit.

Кроме того, "Сегодня" писали, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза к 31 октября.

Все подробности в спецтеме Brexit

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