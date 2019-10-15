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Елизавета II назвала приоритетом выход Великобритании из ЕС до 31 октября

15 октября, 01:50

Королева высказалась относительно законодательной повестки дня действующего парламента

Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Королева Соединенного Королевства Елизавета II поддержала намерение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Приоритетом правительства всегда было обеспечение выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза 31 октября", – заявила Королева в понедельник утром.

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Выступая с тронной речью, королева высказалась относительно законодательной повестки дня действующего парламента: "Мое правительство намерено работать над новой формой партнерства с Европейским Союзом, основанной на свободной торговле и дружественном сотрудничестве", – сказала Елизавета II.

Королева также отметила, что правительство Великобритании будет работать с ЕС в сфере сельского хозяйства, рыболовства и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, которые появляются благодаря выходу страны из ЕС".

Напомним, Борис Джонсон планирует в следующую субботу предложить Палате общин сделать выбор между отсрочкой Brexit и сделкой с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Великобритания в ближайшие дни активизируют переговоры по выходу Лондона из сообщества (Brexit).

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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