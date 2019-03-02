Большинство стран ЕС поддержат перенос Brexit – президент Словении

Никто в Евросоюзе не хочет видеть жесткий Brexit в хаотичном исполнении

Фото: AFP

Большинство стран ЕС поддержат перенос Brexit – президент Словении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg 2019-03-02T11:15:00+02:00 Евросоюз Никто в Евросоюзе не хочет видеть жесткий Brexit в хаотичном исполнении

Президент Словении Борут Пахор считает, что большинство стран Евросоюза поддержат перенос даты выхода Великобритании из евросообщества. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News, опубликовавший интервью со словенским лидером.

Говоря о возможности отсрочки Brexit, он сказал: "Я думаю, Словения и многие другие страны сказали бы "да". Полагаю, что никто не хочет видеть жесткий Brexit в хаотичном исполнении".

"На данный момент непонятно, есть ли у Соединенного Королевства четкая позиция по некоему компромиссному решению (по вопросу ирландской границы) и соответствует ли оно требованиям большинства в Палате общин", – добавил Пахор.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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