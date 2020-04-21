Борьба с коронавирусом: в НАТО приняли важное решение

НАТО решила стать еще одной международной организацией, которая намерена координировать научные исследования для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Главный научный советник НАТО Брайан Уэллс объявил о запуске программы по борьбе с коронавирусом. Он обратился к более чем 6 тыс. ученых, работающих с НАТО, с призывом направлять альянсу свои предложения по выявлению вируса, улучшению сбора информации, мерах по обеззараживанию территорий и зданий, повышению устойчивости общества к вирусу и возможностях содействия восстановлению после пандемии. Предложения, включая научные статьи и любые прототипы изделий, необходимо направить до конца апреля. Работая со странами НАТО, офис главного научного советника поможет воплотить лучшие из этих идей в реальность", - говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

В нем также отмечается, что альянс уже осуществляет через свои научные центры во Франции и Италии различные научные программы по созданию нового оборудования и методик, которые могут способствовать борьбе с коронавирусом, а также занимаются отработкой систем планирования, обработки информации и координации действий государственных институтов в условиях пандемии.

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Ранее в Пентагоне заверили, что НАТО готово к бою даже во время пандемии.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 494 915 случаев заражения коронавирусом, умерли 171 249 человек.

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