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Бориса Джонсона заподозрили в связях с российской нефтяной компанией

20 июля, 09:37

Кандидат в премьеры может поддерживать связь с вице-президентом нефтяной компании РФ Александром Темерко

Фото: AFP

Кандидат за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и члены его окружения поддерживают связи с бывшим вице-президентом нефтяной компании Александром Темерко. Об этом сообщил Reuters. В материале утверждается, что объявленный Россией в международный розыск Темерко связан с руководством российских силовых структур.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".

"Мы не знаем этого господина", — сказал Песков британскому агентству.

По информации издания, c 2011 года, когда Темерко получил гражданство Великобритании, он пожертвовал Консервативной партии более одного миллиона фунтов стерлингов (1,25 млн долларов США). Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал Темерко, однако, как отмечается, деньги от него получали некоторые ключевые союзники кандидата в премьеры.

В интервью предприниматель отзывался о Джонсоне как о друге. Он рассказывал о том, что они часто беседовали и "плели заговоры" в кабинете политика, когда Джонсон занимал пост главы британского МИД. Reuters сообщает, что знакомство Джонсона с Темерко вызвало у ряда британских политиков вопросы об возможном вмешательстве РФ в процесс избрания нового главы Консервативной партии.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit. Борис Джонсон является одним из наиболее вероятных преемников Терезы Мэй.


Ранее Борис Джонсон заявил, что хотел бы провести досрочные всеобщие выборы в Великобритании, пока во главе соперников консерваторов – Лейбористской партии стоит Джереми Корбин.

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Тег Россия, Великобритания, джонсон

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