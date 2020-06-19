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Brexit без сделки: ЕС готовится к провалу торговых переговоров с Британией

19 июня, 13:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Времени для достижения соглашения остается очень мало, отметили в Европарламенте

Европарламент призвал саммит ЕС подготовиться к окончательному выходу Великобритании из сообщества (Brexit) без соглашения по свободной торговле с ЕС. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

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"Европарламент выступает за достижение соглашения, мы поддерживаем интенсификацию диалога. Но мы также призываем подготовиться к Brexit без соглашения, чтобы мы знали что делать, если это произойдет, – заявил он. – Времени для достижения соглашения остается очень мало, и мы должны сделать все возможное, чтобы договоренность была достигнута".

18 июня Европарламент принял доклад по Brexit, в котором констатировал, что разногласия между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о будущих отношениях после выхода этой страны из ЕС (Brexit) остаются значительными.

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Он отметил, что "британская сторона продолжает применять избирательный подход". Европарламент выразил глубокую озабоченность "стремлением британского правительства вести диалог в тех сферах, которые соответствуют интересам Великобритании, выборочный подход к получению доступа к европейскому рынку неприемлем для ЕС", отмечается в докладе.

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Европарламент сделал особый акцент на то, что будущее соглашение должно определять общие нормы и стандарты, в частности, в таких сферах, как защита окружающей среды, трудовое законодательство, нормы госпомощи бизнесу, а также содержать взаимоприемлемые договоренности о рыбной ловле.

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Напомним, 15 июня ЕС и Великобритания по итогам очередного раунда переговоров не достигли прорыва, однако приняли совместное заявление о том, что переговорный процесс нуждается в новом импульсе для заключения и ратификации сделки до 31 декабря 2020 года.

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Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.

Ранее сообщалось, что Великобритания может пойти на уступки ЕС, чтобы заключить торговое соглашение.

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Великобритания ЕС Brexit

Источник: ТАСС

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