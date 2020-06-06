Великобритания может пойти на уступки ЕС, чтобы заключить торговое соглашение

Лондон готов согласиться на то, чтобы ЕС ввел квоты на некоторые британские товары

Лондон хочет, чтобы ЕС прекратил требовать от Соединенного Королевства соблюдения правил и предписаний Евросоюза после окончания переходного периода после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может пойти на уступки Брюсселю, чтобы в срок заключить торговое соглашение между королевством и ЕС. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Источники утверждают, что официальный Лондон готов согласиться на то, чтобы ЕС ввел квоты на некоторые британские товары. Но британское правительство хочет, чтобы ЕС прекратил требовать от Соединенного Королевства соблюдения правил и предписаний Евросоюза после окончания переходного периода после Brexit. О том, на какие именно категории товаров могут быть введены тарифы, собеседники издания говорить отказались.

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Подобный шаг станет нарушением обещаний Джонсона своей партии и избирателям. Глава консервативного правительства неоднократно заявлял, что после выхода страны из состава ЕС Великобритания продолжит торговать со странами европейского сообщества "без квот и без тарифов". По словам источника издания, предложение исходило от британской стороны и было без восторга встречено представителями Евросоюза, однако "оно по-прежнему будет обсуждаться".

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Ранее представитель британского премьер-министра на переговорах с ЕС Дэвид Фрост заявил о том, что очередной этап дискуссий прошел в позитивном ключе, однако значительного прогресса в диалоге с Брюсселем достигнуто не было.

Напомним, что Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. До 31 декабря стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. Продлевать переходный период в Лондоне не собираются несмотря на то, что остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров, которые проходят в удаленном формате из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Ранее сторонники Brexit назвали страну, с которой заключат первое торговое соглашение после выхода из ЕС.

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