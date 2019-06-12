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Brexit без соглашения: в Еврокомиссии сделали четкое заявление

12 июня, 16:08

Еврокомиссия готовится к сценарию "без сделки" с декабря 2017 года

Фото: Getty Images

Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit без соглашения и пришла к выводу, что подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

На заседании исполнительной коллегии ЕС в среду подведены предварительные итоги подготовительной работы к Brexit "без сделки".

"В свете сохраняющейся неопределенности в Соединенном Королевстве относительно ратификации Соглашения о выходе (из союза), согласованного с правительством Великобритании в ноябре 2018 года, и общей внутриполитической ситуации, сценарий выхода "без сделки" к 1 ноября 2019 года в значительной степени остается возможным, хотя и нежелательным исходом", - говорится в коммюнике о заседании ЕК.

Еврокомиссия напоминает, что она готовится к сценарию "без сделки" с декабря 2017 года. На сегодняшний день она представила 19 законодательных предложений, 18 из которых были приняты Европарламентом и Советом ЕС. Достигнуто политическое соглашение между институтами ЕС по возможному изменению союзного бюджета на 2019 год.

"Комиссия пришла к выводу, что нет необходимости вносить изменения по существу в эти меры и что они остаются пригодными для применения. Комиссия не планирует каких-либо новых мер в преддверии новой даты выхода (Великобритании из ЕС 31 октября 2019 года – Ред.)", – говорится в коммюнике.

Ранее экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. 

"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", – приводит агентство Reuters слова Джонсона.

Напомним, действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

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Тег Великобритания, Еврокомиссия, Brexit

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Интерфакс-Украина

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