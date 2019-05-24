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"С соглашением или без": в Лондоне назвали дату выхода из ЕС

24 мая, 16:42

Борис Джонсон дал понять, что Великобритания готовится к жесткому Brexit

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил в пятницу экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", – приводит агентство Reuters слова Джонсона.

Он также высказал мнение, что "способ достичь хорошей сделки состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации выхода без соглашения".

Напомним, действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

В следующем месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оставит занимаемый ею почти три года пост, о чем лично заявила журналистам с порога своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

Кроме должности главы правительства, она покинет также и кресло председателя правящей в королевстве Консервативной партии.

Мэй также объявила, что 10 июня начнется кампания по избранию нового главы Консервативной партии и что королева Елизавета II проинформирована о происходящем.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель. До этой поры Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Напомним, накануне британское издание The Daily Telegraph прогнозировало, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о своей отставке.

Стоит отметить, что ранее британские журналисты выражали уверенность в том, что премьер-министр Соединенного Королевства останется на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии. 

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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ТАСС

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