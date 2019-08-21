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Brexit близко: Лондон приостанавливает участие в большинстве встреч на уровне ЕС

21 августа, 13:15

Освободившееся время британские чиновники потратят на подготовку к Brexit

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Британское министерство по вопросам Brexit объявило, что с 1 сентября правительственные представители страны не будут участвовать в большинстве встреч на уровне Европейского Союза. Британские чиновники будут обсуждать с европейскими коллегами только те темы, которые и в дальнейшем будут оставаться важными для национальных интересов, например, вопросы безопасности, заявили в министерстве во вторник, 20 августа, передает DW.

"Отныне мы будем посещать только важные встречи, сокращая визиты более раза и экономя сотни часов. Это позволит министрам и чиновникам освободить время для подготовки к выходу (с ЕС – Ред.) 31 октября и использовать возможности, которые есть впереди", - заявил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

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В обоснование приведенного решения в министерстве объяснили, что из-за приближения к дате Brexit на различных встречах на уровне ЕС говорится преимущественно о будущем самого Евросоюза.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель–май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".

Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.

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Великобритания Евросоюз Brexit

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