Brexit: Джонсон сделал важное заявление

Претендент на пост премьера намерен вывести Британию из ЕС 31 октября со сделкой или без нее

Борис Джонсон. Фото: AFP

Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.

"Если я стану премьер-министром, мы покинем ЕС 31 октября, со сделкой или без нее. Сегодня я спросил Джереми Ханта (глава МИД Великобритании. – Ред.) готов ли он к этой дате, несмотря ни на что. Мы должны сдержать наши обещания британскому народу и реализовать Brexit" – никаких "если", никаких "но" и никакого второго референдума", – написал Джонсон во вторник в Twitter.

К своей записи Джонсон, сам некогда занимавший пост главы МИД Великобритании, прикрепил текст письма, направленного Ханту.

"Главный вопрос в этом соперничестве за партийное лидерство заключается в том – согласится ли следующий премьер претворить в жизнь результаты референдума и осуществить выход из ЕС 31 октября. Если мы вновь не сможем претворить эту мечту, последствия для нашей партии (Консервативная партия. – Ред.) и для нашей страны будут разрушительными", – говорится в письме Джонсона.

За пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны в настоящее время борются Хант и Джонсон, обошедшие восемь других претендентов. Джонсон с большим отрывом выиграл все раунды голосования в парламенте в рамках борьбы за эту должность.

Последним этапом выборов должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Ранее экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.

Между тем, Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit без соглашения и пришла к выводу, что подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

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