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Brexit реально перенести: в Евросоюзе назвали два условия

Сегодня, 14:40

Дату можно отсрочить только в случае запроса от Великобритании и при согласии всех стран-членов ЕС

Фото: AFP
Brexit реально перенести: в Евросоюзе назвали два условия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/410/3e3/5c64103e30350.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/410/3e3/5c64103e30350.jpg Евросоюз Дату можно отсрочить только в случае запроса от Великобритании и при согласии всех стран-членов ЕС

Официальный Брюссель не получил от Лондона запрос, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Европейского союза, заявил официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас, отметив, что такая возможность существует.

"Мы не получали от Великобритании запроса о продлении. Но такая возможность предусмотрена в статье 50 (Лиссабонского договора)", — сообщил он 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

Чиновник объяснил, что дату Brexit, которая назначена на 29 марта этого года, можно перенести только после соответствующего запроса от британского правительства и в случае согласия всех 27 стран-членов ЕС.

В то же время в свете отсутствия запроса от Лондона он не стал обсуждать тему, на сколько может быть отсрочен выход Британии из Евросоюза, назвав подобные рассуждения спекуляциями.

Напомним, что на январском брифинге в Брюсселе Маргаритис Схинас заявил, что Великобритания должна покинуть Европейский союз в срок.

В то же время британский министр по делам Brexit Стивен Баркли также заявил, что Европейский Союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей порядок выхода стран-членов из ЕС.

Как мы писали, ранее пресс-секретарь британского правительства предупредила, что страна исключает продление механизма выхода из Евросоюза после 29 марта.

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Тег Великобритания, Еврокомиссия, лиссабонский договор, брексит, Brexit

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