Правительство Британии исключает возможность отсрочки Brexit
Если ЕС предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет"
Правительство Великобритании исключает продление механизма выхода из Евросоюза после 29 марта.
Об этом заявила пресс-секретарь правительства на брифинге в Лондоне, сообщает Sky News.
По ее словам, если ЕС предложит продлить Статью 50 – отсрочку Brexit – Великобритания скажет "нет".
Она добавила, что переговоры премьера Терезы Мэй с оппозиционными политиками о выходе из тупика вокруг соглашения о Brexit в парламенте были "конструктивными".
Премьер-министр также проведет переговоры с лидерами ЕС в ближайшие дни.
Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.
Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.
На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.
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