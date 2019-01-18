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Главная   Мировые новости   Евросоюз

Правительство Британии исключает возможность отсрочки Brexit

Сегодня, 00:50

Если ЕС предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет"

Фото: AFP
Правительство Британии исключает возможность отсрочки Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/108/40f/5c410840f2902.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/108/40f/5c410840f2902.jpg Евросоюз Если ЕС предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет"

Правительство Великобритании исключает продление механизма выхода из Евросоюза после 29 марта.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства на брифинге в Лондоне, сообщает Sky News.

По ее словам, если ЕС предложит продлить Статью 50 – отсрочку Brexit – Великобритания скажет "нет".

Она добавила, что переговоры премьера Терезы Мэй с оппозиционными политиками о выходе из тупика вокруг соглашения о Brexit в парламенте были "конструктивными".

Премьер-министр также проведет переговоры с лидерами ЕС в ближайшие дни.

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Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

Великобритания, ЕС, правительство, отсрочка, Brexit

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