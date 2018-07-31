Британец стал единственным пассажиром на самолете Boeing 737

Сегодня, 05:34

28-летний Саад Джилани купил билет на самолет за 40 фунтов, получив, при этом бесплатный купон от авиакомпании на 60 фунтов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Британец, летевший с острова Корфу в Бирмингем, был единственным пассажиром 168-местного самолета Boeing 737 авиакомпании Jet2Airways, передает aex.ru.

28-летний Саад Джилани купил билет на самолет за 40 фунтов (52 доллара), получив, при этом бесплатный купон от авиакомпании на 60 фунтов.

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По словам Джилани, о том, что ему предстоит лететь в одиночестве, он узнал в аэропорту.

"Было по-настоящему восхитительно получить этот опыт полностью приватного полета. Все члены экипажа были молодыми, они шутили и смеялись со мной", – рассказал он.

Единственный пассажир на борту самолета был рад вытянуться на пустых креслах в полный рост и особо отметил отсутствие мешающих спать плачущих детей.

Вместе с Джилани в Бирмингем летели две стюардессы и два бортпроводника, с которыми он сделал селфи. Помимо этого, после посадки он сфотографировался с одним из пилотов в кабине самолета.

Напомним, самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета.

Также мы писали, что над территорией Одесской области в самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния.

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