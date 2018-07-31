Британец стал единственным пассажиром на самолете Boeing 737
28-летний Саад Джилани купил билет на самолет за 40 фунтов, получив, при этом бесплатный купон от авиакомпании на 60 фунтов
Британец, летевший с острова Корфу в Бирмингем, был единственным пассажиром 168-местного самолета Boeing 737 авиакомпании Jet2Airways, передает aex.ru.
28-летний Саад Джилани купил билет на самолет за 40 фунтов (52 доллара), получив, при этом бесплатный купон от авиакомпании на 60 фунтов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По словам Джилани, о том, что ему предстоит лететь в одиночестве, он узнал в аэропорту.
"Было по-настоящему восхитительно получить этот опыт полностью приватного полета. Все члены экипажа были молодыми, они шутили и смеялись со мной", – рассказал он.
Единственный пассажир на борту самолета был рад вытянуться на пустых креслах в полный рост и особо отметил отсутствие мешающих спать плачущих детей.
Вместе с Джилани в Бирмингем летели две стюардессы и два бортпроводника, с которыми он сделал селфи. Помимо этого, после посадки он сфотографировался с одним из пилотов в кабине самолета.
Напомним, самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета.
Также мы писали, что над территорией Одесской области в самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния.