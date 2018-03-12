Крушение турецкого самолета: дочь бизнес-магната с подругами-моделями летели на девичник (фото)

Стали известны новые подробности крушения частного турецкого самолета в Иране. Судно возвращалось с девичника перед свадьбой. Наследница крупного бизнеса Мина Басаран вытащила подруг на выходные в Дубай. Помимо нее на борту находилось еще семь девушек. Погибли все, включая экипаж самолета.

Как сообщает Dailymail, разбившийся Bombardier Challenger принадлежал компании отца невесты бизнес-магната Хусейна Басарана. В воскресенье самолет покинул международный аэропорт Шарджи в ОАЭ. Спустя час после вылета она набрал высоту, а потом стал резко снижаться и за считанные минуты упал на юго-западе Ирана.

Согласно данным государственного информационного агентства IRNA, тела погибших были найдены в горах Загрос за пределами города Шахри-Корд, примерно в 230 милях к югу от столицы Ирана Тегерана. Сейчас изучаются записи с черного ящика самолета.

"Найдены обломки самолета и тела. С восходом солнца их начнут спускать с горы. Мои соболезнования тем, кто потерял своих близких", — написал в Твиттере глава гуманитарной организации "Турецкий Красный Полумесяц" Керем Киник.

28-летняя Мина Басаран собиралась замуж в следующем месяце и отправилась с подругами в Дубаи, чтобы отпраздновать девичник. Многие из разбившихся девушек работали в индустрии моды, среди них были дизайнеры ювелирных изделий и одежды. Все они относились к турецкой элите.

В четверг Мина опубликовала в своём Инстаграме фото, на котором она стоит перед самолетом в куртке с надписью т"#bettertogether Mrs Bride". В субботу она выложила снимок, на котором отдыхает на курорте в Дубае в окружении подруг. Последнее, чем она успела поделиться с подписчиками — видео с концерта поп-звезды Рита Ора в популярном ночном клубе столицы Объединенных Эмиратов.

Мина Басаран работала в компании своего отца Basaran Holdings. По информации Reuters, она была заместителем председателя футбольного клуба "Трабзонспор" и владела яхтенным бизнесом.

Жители деревни, находившиеся рядом с местом трагедии, говорят, что видели пламя загоревшегося двигателя сообщается в отчете государственного агентства судебных органов Ирана.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

Также мы сообщали, что недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. В результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду погибли 49 человек. 22 пассажира находятся в больнице. Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся.