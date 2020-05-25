Британия отправит на карантин всех прибывающих из-за границы

Исключения по пребыванию на карантине сделают лишь для медиков, сезонных рабочих и дальнобойщиков

Правительство Великобритании в связи с распространением коронавируса приняло решение отправлять на карантин всех, прибывающих в страну из-за границы.

Двухнедельную изоляцию предстоит пройти всем, кроме медиков, дальнобойщиков и сезонных сельскохозяйственных работников, сообщает BBC.

"С 8 июня люди, прибывающие в Великобританию, должны будут изолироваться в течение 14 дней, чтобы помочь замедлить распространение коронавируса", - говорится в правительственном заявлении.

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Тем, кто будет посещать Великобританию, придется сообщить, где они будут проходить карантин. При этом британские чиновники будут проводить проверки соблюдения карантина на местах обсервации.

Как заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Патель, такие меры "уменьшат риск пересечения нашей границы инфицированными коронавирусом".

Стоит добавить, что, кроме медиков, дальнобойщиков и сельхозрабочих, исключение будет действовать для тех, кто прибывает из Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн.

Отметим, что ранее мы сообщали – Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом и вышла на третье место в мире, вслед за США и Россией.

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