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Британия отправит на карантин всех прибывающих из-за границы

25 мая, 04:30

Руслан Ровик

Исключения по пребыванию на карантине сделают лишь для медиков, сезонных рабочих и дальнобойщиков

Правительство Великобритании в связи с распространением коронавируса приняло решение отправлять на карантин всех, прибывающих в страну из-за границы.

Двухнедельную изоляцию предстоит пройти всем, кроме медиков, дальнобойщиков и сезонных сельскохозяйственных работников, сообщает BBC.

"С 8 июня люди, прибывающие в Великобританию, должны будут изолироваться в течение 14 дней, чтобы помочь замедлить распространение коронавируса", - говорится в правительственном заявлении.

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Тем, кто будет посещать Великобританию, придется сообщить, где они будут проходить карантин. При этом британские чиновники будут проводить проверки соблюдения карантина на местах обсервации.

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Как заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Патель, такие меры "уменьшат риск пересечения нашей границы инфицированными коронавирусом".

Стоит добавить, что, кроме медиков, дальнобойщиков и сельхозрабочих, исключение будет действовать для тех, кто прибывает из Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн.

Отметим, что ранее мы сообщали – Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом и вышла на третье место в мире, вслед за США и Россией.

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Великобритания карантин коронавирус

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