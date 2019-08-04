Главный переговорщик Мишель Барнье сказал, что пока нет возможности обсуждать изменения к соглашению о Brexit

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Британия предупредила ЕС о "жестком" Brexit и попросила пересмотреть условия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2019-08-04T16:01:24+03:00 Евросоюз Главный переговорщик Мишель Барнье сказал, что пока нет возможности обсуждать изменения к соглашению о Brexit

В британском правительстве заявили, что ЕС должен дать своему главному переговорщику мандат на пересмотр соглашения о выходе Британии из блока, иначе произойдет "жесткий" Brexit. Об этом сообщает BBC.

"Британский правительственный секретарь по вопросам Brexit Стивен Баркли призвал в воскресенье ЕС разрешить своему главному переговорщику Мишелю Барнье пересмотреть условия предыдущего, провалившегося, договора о выходе Великобритании из ЕС, иначе однозначно состоится Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

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При этом Баркли отметил, что после майских выборов в Европарламент "политические реалии" в Европе изменились.

Также он подчеркнул, что, по словам Барнье, пока нет никакой возможности обсуждать изменения к соглашению о Brexit, поскольку "жестко ограничен инструкциями ЕС".

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября . Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того договора, который согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии – если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".

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