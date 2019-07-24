Новый премьер Британии назвал дату выхода страны из ЕС

Сегодня Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министром страны

Борис Джонсон. Фото: AFP

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что страна в любом случае покинет Европейский союз 31 октября.

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Сегодня Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министром страны.

Это случилось после того, как, следуя британским церемониям, во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила его кандидатуру и доверила сформировать новое правительство Соединенного Королевства.

Как ожидается, позже в этот день он приступит к формированию своего Кабмина.

Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

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