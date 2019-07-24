Новый премьер Британии назвал дату выхода страны из ЕС
Сегодня Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министром страны
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что страна в любом случае покинет Европейский союз 31 октября.
"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Сегодня Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министром страны.
Это случилось после того, как, следуя британским церемониям, во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила его кандидатуру и доверила сформировать новое правительство Соединенного Королевства.
Как ожидается, позже в этот день он приступит к формированию своего Кабмина.
Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.
Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Новый премьер Британии назвал дату выхода страны из ЕС". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии
Британский монарх приняла нового лидера Консервативной партии в Букингемском дворце
Захват Ираном британского танкера: Лондон отправляет в Тегеран переговорщика
Британская сторона планирует добиваться освобождения судна, которое было задержано иранскими военными