Уоллес заявил, что Лондон намерен защитить судоходство от угроз со стороны Ирана

/ Фото: AFP

Британия решила присоединиться к миссии США в Персидском заливе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE 2019-08-06T01:44:02+03:00 Евросоюз Уоллес заявил, что Лондон намерен защитить судоходство от угроз со стороны Ирана

Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

США инициировали создание морской коалиции для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, после того, как Иран захватил британский нефтяной танкер.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон намерен защитить судоходство от угроз со стороны Ирана.

"Чрезвычайно важно обеспечить свободу для всех международных морских перевозок через Ормузский пролив, учитывая возросшую угрозу", — заявил министр.

Реклама

Напомним, что США решили создать международную коалицию для патрулирования вод на фоне блокирования Ираном свободного судоходства в Ормузском проливе и его атак против иностранных танкеров.

Вашингтон официально предложил Германии, Франции и Великобритании присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению судоходства через пролив "для борьбы с иранской агрессией".

В тренде Зеленский и Джонсон провели первые переговоры: что обсуждали

Германия заявила, что не будет участвовать в морской миссии под эгидой США.

Напомним, что 4 августа, спустя четыре дня после события, власти Ирана заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Также Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама