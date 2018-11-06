Британия вынуждена искать призывников в других странах – СМИ

Последние три года британская армия не добирает три тысячи военнослужащих

Пытаясь справиться с растущим кризисом, связанным с нехваткой призывников, Великобритания впервые позволит людям, никогда не проживавшим в стране, вступить в ряды армии, сообщает британское издание The Times.

В целях решения проблемы нехватки военнослужащих, а также чтобы дополнительно призывать каждый год 1350 военнослужащих из зарубежных стран, Министерство обороны Великобритании решило отменить требование проживания в стране в течение пяти лет для граждан стран Содружества наций, включая Австралию, Индию и Канаду. Королевский военно-морской флот Великобритании начнёт процедуру призыва в начале следующего года.

Как отмечает The Times, последние три года британская армия не добирает три тысячи военнослужащих. За первый квартал этого года в армию было призвано лишь 7% от необходимого числа военнослужащих.

"Согласно данным, предоставленным оборонному комитету, если повезёт, в этом году армия сможет выполнить цель по призыву наполовину", — заявил член Консервативной партии Великобритании Марк Франсуа.

Напомним, украинская армия – в десятке сильнейших в Европе. Престижный рейтинг военной мощи стран учитывает как численность армии, так и ее техническое оснащение, а также логистические и промышленные возможности страны.

Ранее, в марте президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина заняла 30-е место в рейтинге сильнейших армий мира. Он подчеркнул, что Украина сделала невозможное – за очень короткий срок построила сильное войско.