Британка, которая 60 лет ежедневно пила виски, умерла в 112 лет
Грейс Джонс официально считалась старейшая подданной Ее Величества
Вслед за самым старым мужчиной в мире Масадзо Нонака, который ушел из жизни полгода назад в Японии, в Соединенном Королевстве скончалась старейшая жительница Великобритании Грейс Джонс.
Она ушла из жизни на 113-ом году жизни дома в Вустере, сообщила изданию Guardian ее дочь, 81-летняя Дейдре Маккарти.
Помимо своего почтенного возраста, женщина прославилась и не совсем стандартным "рецептом долгожительства" – Джонс называла причиной этого то, что последние 60 лет она пила виски на ночь.
Маккарти утверждает, что в детстве и подумать не могла, что о ее матери будет говорить вся страна. Женщина напомнила о хороших качествах своей родительницы – хорошем характере и ее чувстве юмора, назвала свою мать "исторической реликвией в подарочной упаковке".
Ранее мы также писали о японке Наби Тадзима, которая умерла в прошлом году в возрасте 117 лет. Она считалась самым пожилым человеком на планете
Кроме того, сообщалось о смерти чилийца Селина Вильануева Харамильо, который стал потом считаться самым старым жителем планеты.
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