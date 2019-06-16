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Британка, которая 60 лет ежедневно пила виски, умерла в 112 лет

16 июня, 04:30

Грейс Джонс официально считалась старейшая подданной Ее Величества

Фото: Pixabay

Вслед за самым старым мужчиной в мире Масадзо Нонака, который ушел из жизни полгода назад в Японии, в Соединенном Королевстве скончалась старейшая жительница Великобритании Грейс Джонс.

Она ушла из жизни на 113-ом году жизни дома в Вустере, сообщила изданию Guardian ее дочь, 81-летняя Дейдре Маккарти.

Помимо своего почтенного возраста, женщина прославилась и не совсем стандартным "рецептом долгожительства" – Джонс называла причиной этого то, что последние 60 лет она пила виски на ночь.

Маккарти утверждает, что в детстве и подумать не могла, что о ее матери будет говорить вся страна. Женщина напомнила о хороших качествах своей родительницы – хорошем характере и ее чувстве юмора, назвала свою мать "исторической реликвией в подарочной упаковке".

Ранее мы также писали о японке Наби Тадзима, которая умерла в прошлом году в возрасте 117 лет. Она считалась самым пожилым человеком на планете

Кроме того, сообщалось о смерти чилийца Селина Вильануева Харамильо, который стал потом считаться самым старым жителем планеты. 

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Тег Великобритания, алкоголь, долгожители, долгожитель, долгожительница, виски

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