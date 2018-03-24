Британская полиция изъяла скамью, на которой нашли Скрипаля и его дочь

С территории торгового центра Maltings в британском Солсбери вывезли скамью, на которой обнаружили без сознания бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Полицейские в костюмах химической защиты сняли скамью с брусчатки, обернули в пластиковую пленку и пакет и погрузили в фургон.

Скамью вывезли из торгового центра Maltings в качестве "потенциального вещественного доказательства преступления".

Ранее в пятницу Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике, в котором говорится, что Европейский совет обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в РФ для консультаций в Брюсселе.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.

По информации The Guardian, Великобритания намерена убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, которых считают "тайными агентами разведки".