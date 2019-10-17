Британские депутаты наделили себя правом вносить поправки в соглашение по Brexit

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Депутаты Палаты общин британского парламента наделили себя правом вносить поправки в соглашение с ЕС по Brexit, о достижении которого было объявлено в четверг. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в палате.

Это предложение поддержали 287 народных избранников, против выступили 275 депутатов.

Законодатели также одобрили проведение в субботу, 19 октября, парламентских слушаний по сделке. Они должны завершиться голосованием. Последний раз британский парламент заседал в субботу в 1982 году во время войны за Фолклендские (Мальвинские) острова.

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Ранее сообщалось, что в сделке об условиях сотрудничества Великобритании и Евросоюза после Brexit, которая была заключена 17 октября, удалось преодолеть главное препятствие – вопрос "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Как сообщил в этот же день главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, стороны разработали законодательное решение, которое позволяет этого избежать.

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Кроме того, Лондон и Брюссель договорились о том, что Северная Ирландия остается в рамках британской таможенной территории, но при этом будет связана с некоторыми правилами Евросоюза – преимущественно касающимися товаров.

В Европарламенте новую договоренность по Brexit уже поддержали, но голосование по ней состоится только после того, как ее примет британский парламент.

Следует отметить, что лидер британских оппозиционеров-лейбористов Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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