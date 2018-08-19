Британский бизнесмен дал 1 млн фунтов стерлингов на второй референдум по Brexit

Британский мультимиллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов (около 1,28 млн долларов США) общественной кампании People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума по выходу Великобритании из Евросоюза (т.н. Brexit), пишет The Guardian.

По данным издания, Данкертон считает, что People's Vote дает реальный шанс "переломить" ситуацию вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Как отмечается, Данкертон заявил, что британские политики "только внесли путаницу" в споры о Brexit.

People's Vote выступает за проведение референдума, который позволит британцам одобрить или отвергнуть проект соглашения между Британией и ЕС по Brexit. Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Британцы потребовали провести референдум по окончательным условиям Brexit

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. С небольшим перевесом большинство британцев, проголосовавших поддержали Brexit. Процесс выхода страны из ЕС должна завершиться в конце марта 2019 года. Ранее лидеры ЕС согласовали, что переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 29 марта 2019 года и продлится 21 месяц.

ЕС предупредил Лондон, что без решения ирландского вопроса соглашение о Brexit не произойдет. При этом британское правительство предлагало, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 таможенных правил ЕС. Это позволило бы избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit – но этот план не устроил ЕС.