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Британский министр призывал Брюссель возобновить переговоры по Brexit

9 июля, 02:49

Ранее британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit

Фото: REUTERS/Hannah McKay
Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли предупредил, что для предотвращения "жесткого" (без соглашения – ред) варианта Brexit необходимы новые переговоры между Лондоном и Брюсселем по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

"Нам нужно вновь взглянуть на него (соглашение – ред)", – сказал Баркли журналистам в Лондоне.

"В интересах обеих сторон – избежать (сценария – ред) без соглашения, и взглянуть на то, как можно провести соглашение через (британский – ред) парламент", – продолжил он.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, считающийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, по словам Баркли, ранее дал ясно понять: Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Министр отметил, что 27 стран ЕС также указывали на нежелательность дальнейшей отсрочки Brexit.

В то же время Баркли подчеркнул, что "жесткий" Brexit "будет дезорганизующим для Соединенного Королевства, но также он ясным образом будет дезорганизующим и внутри ЕС".

Он пояснил, что воздействие такого сценария Brexit окажет ассиметричное влияние в Европе: так, согласно утверждениям министра, Brexit без соглашения причинит больший ущерб Ирландии, а не Великобритании.

Напомним, парламенту Британии предложили провести уголовное расследование вмешательства РФ в Brexit.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьера, заявил что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского Союза 31 октября.

Как известно, из-за проблем с принятием сделки по Brexit Тереза Мэй оставила занимаемый ею почти три года пост главы британского правительства.

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Тег Великобритания, министр, ЕС, Brexit

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Источник:

Интерфакс-Украина

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