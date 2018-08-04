Парламенту Британии предложили провести уголовное расследование вмешательства РФ в Brexit

Сегодня, 15:12

После проведения расследования появится возможность выявить истинное влияние РФ на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Парламенту Великобритании предлагают начать уголовное расследование для выявления масштабов вмешательства РФ в демократические процессы страны. С такой инициативой выступил парламентарий Дэмиан Колинз, пишет The Times.

По его мнению, только полицейские смогут изъять необходимые документы и узнать суть "кремлевского заговора". Только после проведения расследования появится возможность выявить истинное влияние РФ на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза.

Колинз в данное время возглавляет парламентское расследование о вмешательстве России в британские дела. Парламентарий уверен в связи Москвы и основателя кампании, выступавшей за Brexit. Однако официальных обвинений предъявлено не было. Колинз предложил парламенту Британии "найти своего Мюллера". Как известно, спецпрокурор Мюллер в США выдвинул 191 обвинение 32 россиянам и американцам в попытках вмешаться в президентские выборы, а окончательные выводы и обвинения готовятся уже к осени.

"У нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи", — заявил Коллинз.

Именно потому Колинз намерен передать дело в национальное агентство по борьбе с преступностью. Он также предложил запретить политические публикации в Facebook во время предвыборной кампании, за исключением зарегистрированных партий.

По информации The Times, Москва потратила на публикации в социальных сетях 77 тыс. фунтов, было опубликовано 3 тысячи постов в преддверии выборов президента США 2016 года. Их увидело порядка 126 тыс. американцев.

А одного из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британского бизнесмена Аарона Бэнкса уличили в связях с Россией.

Напомним, Руди Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал, что американский президент согласится дать показания о вмешательстве России для спецпрокурора Роберта Мюллера, если они ограничатся темой предположительного российского вмешательства в американские выборы 2016 года.
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