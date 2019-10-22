Чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября, кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня

/ Фото: Reuters

Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС.

Как сообщает телеканал Sky News, депутаты уже приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября, кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня. После этого его рассмотрит еще и Палата лордов, а затем он будет передан на подпись королеве Елизавете II. В его тексте есть пункт о том, что закон может быть принят в рекордно короткий срок, хотя на рассмотрение международных договоренностей парламентом должен отводиться минимум 21 день.

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Другой пункт законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении. По оценкам СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон располагает необходимой поддержкой, чтобы выиграть голосование.

Ранее британские депутаты не голосовали за законопроект о сделке с Евросоюзом об условиях сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщает Sky News, спикер Палаты общин Джон Беркоу отказался выставлять на голосование соглашение, достигнутое правительством Бориса Джонсона с Брюсселем.

Напомним, сделка об условиях сотрудничества Лондона с ЕС после выхода королевства должна была быть вынесена на рассмотрение депутатов накануне, 19 октября, но поскольку парламент принял решение об отсрочке Brexit, Джонсон перенес голосование.

В то же время стало известно о том, что глава Евросовета Дональд Туск получил от Борса Джонсона письмо с просьбой отсрочить Brexit на три месяца и в настоящее время консультируется с лидерами стран-членов Евросоюза по этому вопросу.

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