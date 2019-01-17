Британский парламент рассмотрит "план Б" по Brexit
Пока не ясно, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС
Парламент Великобритании 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщил лидер Палаты общин Андреа Ледсом, передает Reuters.
Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.
На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.
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