Британский парламент рассмотрит "план Б" по Brexit

Пока не ясно, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС

Фото: Pixabay

Британский парламент рассмотрит "план Б" по Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f42/6d4/5c3f426d485bf.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f42/6d4/5c3f426d485bf.jpg 2019-01-17T14:54:00+02:00 Евросоюз Пока не ясно, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС

Парламент Великобритании 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщил лидер Палаты общин Андреа Ледсом, передает Reuters.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

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