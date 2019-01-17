Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,01
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Британский парламент рассмотрит "план Б" по Brexit

Сегодня, 14:54

Пока не ясно, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС

Фото: Pixabay
Британский парламент рассмотрит "план Б" по Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f42/6d4/5c3f426d485bf.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f42/6d4/5c3f426d485bf.jpg Евросоюз Пока не ясно, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС

Парламент Великобритании 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщил лидер Палаты общин Андреа Ледсом, передает Reuters.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

Великобритания, Евросоюз, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Британский парламент рассмотрит "план Б" по Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз готов уступить Британии: в Брюсселе назвали условие

Сегодня, 13:41

Глава делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании объяснил причины неуступчивости Брюсселя

Мэй призвала к объединению все политические силы Великобритании для реализации Brexit

Сегодня, 04:07

Она заявила, что настало время оставить позади личные интересы

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия парламента

Вчера, 21:57

Парламентарии большинством голосов выразили доверие возглавляемому ею правительству

Время для переговоров об упорядоченном Brexit еще есть – Меркель

Вчера, 21:14

Германия ждет, что предложит премьер-министр Британии

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы