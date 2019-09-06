Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона. Однако оно уже пообещало, что не будет препятствовать принятию закона.

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Ранее сообщалось, что постпреды 27 стран ЕС при органах сообщества и главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье назвали нереалистичными предположения правительства Великобритании о том, что сделка между королевством и ЕС может быть заключена до назначенной даты выхода 31 октября.

Дипломаты на встрече в Брюсселе опровергли спекуляции на тему того, что ЕС может "сдаться под натиском" британских властей, "заключить соглашение на саммите ЕС 17–18 октября и затем ратифицировать его в установленные сроки до выхода Великобритании из союза".

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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