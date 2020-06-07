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Бросали камни в полицию и прохожих: в Берлине после мирной акции начались столкновения

7 июня, 16:57

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Пострадали 28 правоохранителей

В Берлине после мирной демонстрации против расизма, поводом для которой стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, начались столкновения. В результате задержали 93 человека, 28 полицейских получили травмы. Об этом сообщает DW.

В акции на Александерплац участвовали 15 000 человек, за порядком следили 800 правоохранителей. После завершения мероприятия там собралось несколько сотен человек.

По данным полиции, после того, как одного мужчину задержали за повреждение служебного автомобиля, из толпы в них и в прохожих вблизи начали бросать камни и бутылки. В результате столкновений 28 полицейских получили легкие ранения, трех из них увезли в медучреждение. Также пострадал фотограф.

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Кроме немецкой столицы, демонстрации против расизма накануне прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.

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Также в Великобритании комиссар лондонской полиции Крессида Дик сообщила, что 14 офицеров были ранены в субботу, 6 июня, во время столкновений с протестующими в центре Лондона после мирной демонстрации, в которой приняли участие десятки тысяч человек.

А во французском портовом городе Марселе в стычках с протестующими, которые бросали бутылки и камни, полиция применила слезоточивый и перцовый газы. В акции протеста участвовало более 2 тыс. человек. Акции протеста прошли и в других французских городах, в том числе Париже.

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Напомним, протесты в США, которые переросли в беспорядки с мародерством и гибелью людей, не утихают с 26 мая – за день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

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Германия берлин беспорядки столкновения

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