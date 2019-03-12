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Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit — Юнкер

Сегодня, 01:27

Теперь стороны должны сделать окончательный выбор между упорядоченным выходом из ЕС или отказом от Brexit

Фото: AFP
Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit — Юнкер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg Евросоюз Теперь стороны должны сделать окончательный выбор между упорядоченным выходом из ЕС или отказом от Brexit

Евросоюз и Великобритания договорились о юридических гарантиях для Лондона в отношении режима контроля ирландской границы, которые должны позволить утвердить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму „бэкстоп" (который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit — ред.). Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения", — заявил Юнкер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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Тег Великобритания, ЕС, соглашение, юнкер, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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