Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit — Юнкер
Теперь стороны должны сделать окончательный выбор между упорядоченным выходом из ЕС или отказом от Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о юридических гарантиях для Лондона в отношении режима контроля ирландской границы, которые должны позволить утвердить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
"Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму „бэкстоп" (который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit — ред.). Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения", — заявил Юнкер.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).
При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:
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