Будущий глава европейской дипломатии призвал помогать Украине: подробности

Невозможно представить стабильные отношения с Россией без демократичной и экономически развитой Украины

Жозеп Боррель / Фото: AFP

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, который вскоре сменит Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности намереж посетить Украину. Об этом он сказал в интервью газете Monde.

"Надо помогать Украине. Как обеспечивать ее безопасность, так и развивать ее политический и экономический потенциал", - сказал Боррель.

По его мнению, "это представляет важный интерес для ЕС".

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"Невозможно представить стабильные отношения с Россией без демократичной и экономически развитой Украины", – заключил глава испанской дипломатии.

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Ранее специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что Россия должна прекратить свою военную интервенцию, а Украине необходимо восстановить контроль над границей на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

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