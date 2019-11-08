Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Будущий глава европейской дипломатии призвал помогать Украине: подробности

8 ноября, 17:23

Невозможно представить стабильные отношения с Россией без демократичной и экономически развитой Украины

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель / Фото: AFP

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, который вскоре сменит Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности намереж посетить Украину. Об этом он сказал в интервью газете Monde.

"Надо помогать Украине. Как обеспечивать ее безопасность, так и развивать ее политический и экономический потенциал", - сказал Боррель.

По его мнению, "это представляет важный интерес для ЕС".

Реклама

"Невозможно представить стабильные отношения с Россией без демократичной и экономически развитой Украины", – заключил глава испанской дипломатии.

В тренде
Грозит ли Трампу импичмент: украинские политологи дали прогноз
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Ранее специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что Россия должна прекратить свою военную интервенцию, а Украине необходимо восстановить контроль над границей на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Европа Украина

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото
Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фотоFun
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз
Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видео
Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видеоЕвросоюз
В Великобритании спикер Палаты общин покинул пост после 10 лет служения парламенту
В Великобритании спикер Палаты общин покинул пост после 10 лет служения парламентуЕвросоюз
Королева Великобритании подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Королева Великобритании подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборовЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...