Кто заменит Могерини: в Брюсселе приняли решение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg 2019-08-05T19:43:30+03:00 Евросоюз Совет ЕС утвердил Жозепа Борреля в должности главы внешнеполитической службы

Совет ЕС утвердил экс-главу МИД Испании Жозепа Борреля в должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. На данный момент эту должность занимала Федерика Могерини. Об этом говорится в опубликованном в понедельник решении Совета ЕС от 31 июля.

"Совет ЕС принял решение назначить Жозепа Борреля верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности с момента завершения срока работы (Европейской) комиссии (31 октября 2019 года – Ред.) и до 31 октября 2024 года", - говорится в документе.

Это решение принято по письменной процедуре без созыва заседания Совета ЕС. Оно носит технический характер, поскольку кандидатура Борреля была согласована саммитом ЕС 30 июня – 2 июля, а для официального его вступления в должность с 1 ноября его еще должен утвердить Европарламент в конце сентября или начале октября.

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Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что ее министр обороны Урсула фон дер Ляйен справится с вызовами, стоящими перед европейскими институтами, возглавляя Европейскую комиссию.

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