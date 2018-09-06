Бухарест ответил на слова еврокомиссара, что Румыния хочет разрушить ЕС

Сегодня, 13:32

Публичные заявления комиссара Эттингера противоречат конструктивной и сбалансированной позиции, заявил глава МИД Румынии

Теодор Мелешкану. Фото: AFP
Теодор Мелешкану. Фото: AFP

Бухарест сожалеет о недавних заявлениях еврокомиссара по вопросам бюджета и людских ресурсов Гюнтера Эттингера о том, что Румыния хочет уничтожить Евросоюз. Об этом в Facebook заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

"Мы сожалеем, что член Европейской комиссии с таким опытом, как Гюнтер Эттингер, делает заявления, которые не основываются на реальности… Публичные заявления комиссара Эттингера противоречат конструктивной и сбалансированной позиции, которую должен занимать еврокомиссар по отношению к полноправному государству-члену", – написал Мелешкану.

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По его словам, ненормально, чтобы еврокомиссар обвинял государства-члены ЕС без предварительного серьезного информирования.

Ранее Эттингер заявил, что европейский проект находится в "смертельной опасности" из-за противников внутри и за пределами ЕС. По его словам, "кое-кто в Европе хочeт ее ослабить или даже уничтожить – Польша, Венгрия, Румыния и правительство Италии".

По словам еврокомиссара, ЕС также находится в зоне риска из-за автократов, которые используют торговые войны и агрессию. В частности, он упомянул президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана и "умных китайцев".

Также напомним, что Эттингер жестко ответил на угрозы Италии заблокировать бюджет ЕС. По его словам, все страны-члены Европейского Cоюза взяли на себя обязательство вовремя вносить взносы в бюджет ЕС; несоблюдение сроков можно будет расценивать как нарушение договоренностей, которое может повлечь за собой штрафные санкции.
Румыния, Евросоюз, Эттингер
Источник:

"Сегодня"

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