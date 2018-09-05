Европейский проект в "смертельной опасности": Эттингер назвал внутренних и внешних противников

По словам еврокомиссара, ЕС находится в зоне риска из-за автократов, которые используют торговые войны и агрессию

Европейский проект оказался в "смертельной опасности" из-за противников внутри и за пределами ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, пишет Politico.

"На мой взгляд, проект находится в смертельной опасности… Кое-кто в Европе хочeт ее ослабить или даже уничтожить – Польша, Венгрия, Румыния, правительство Италии", – сказал он.

По словам еврокомиссара, ЕС также находится в зоне риска из-за автократов, которые используют торговые войны и агрессию. В частности, он упомянул президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана и "умных китайцев".

Ранее Гюнтер Эттингер жестко ответил на угрозы Италии заблокировать бюджет ЕС. По его словам, все страны-члены Европейского Cоюза взяли на себя обязательство вовремя вносить взносы в бюджет ЕС; несоблюдение сроков можно будет расценивать как нарушение договоренностей, которое может повлечь за собой штрафные санкции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что является политическим противником министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "Я не уступлю националистам и тем, кто проповедует ненависть", – отметил президент Франции.