Была паника: украинка рассказала, что происходит в охваченной коронавирусом Италии

Распространение коронавируса в Италии, где работает много украинских заробитчан, привело к панике в некоторых городах.

Так, винничанка Светлана Савчук, которая живет в провинции Эмилия-Романья, где зафиксировано больше всего случаев болезни, рассказала, что власти ограничили время работы кафе и ресторанов, а также закрыли школы, музеи и детсады, сообщает Винница.Info.

"От моего дома в Пьяченце всего 20 километров до города, откуда все началось. Туда сейчас въезд и выезд запрещены. Наш город на карантине до 6 марта, но нет таких ограничений. Школы, музеи и садики закрыты, кафе и рестораны работают до шести вечера", – отметила она.

Женщина добавила, что были закрыты некоторые магазины, кроме продуктовых.

"Неделю назад была паника, и люди скупали все в большом количестве, потому что объявляли на неделю карантин. Забирали все с полок, чтобы потом при возможности не выходить из дома. Но сейчас продукты есть, всего хватает", - заверила украинка.

Также она добавила, что людей на улицах мало – из дома выходят только в крайнем случае.

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"Первые дни был дефицит масок, но теперь их снова завезли. Где-то 50-60% населения их носят. В СМИ постоянно повторяют, что следует чаще мыть руки, в очереди не становиться к человеку ближе, чем на метр", - отметила винничанка.

Итальянцам напоминают о том, что, если человек начинает ощущать симптомы болезни, необходимо вызвать скорую помощь.

"Создана "зеленая линия", на которую можно позвонить именно по этому вопросу, к вам приедут. В итальянских медиа постоянно повторяется информация, что не всем нужно лечиться в условиях больничного стационара, многие зараженные лечатся дома. Таких у нас где-то 100 домов", - подчеркнула украинка.

По ее словам, в Италии "коронавирус начали воспринимать скорее, как обычный грипп".

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"Постоянно сообщают возраст умерших, потому складывается впечатление, что умирают те, кому более 80 лет, или с какими-то патологиями: сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, астмой. Но есть такие, кто пытается нажиться на этой эпидемии – сами звонят и предлагают сделать на дому тест на коронавирус за деньги. Но это мошенничество, человеку имеют право это сделать медицинские работники", - добавила женщина.

Между тем, среди украинских заробитчан никакой паники нет – "все работают, никто бежать домой не собирается": "У нас даже шутка появилась: "Коронавирус – это ненадолго, потому что сделано в Китае".

В свою очередь, винничанка Людмила Данильченко, которая живет на границе с регионом Ломбардия, рассказала о том, что на днях прилетела из Украины, и в Милане пассажиров их рейса встречали люди в масках и с термометрами.

"Пол самолета летело в масках, уже когда добиралась автобусом из аэропорта – таких было всего несколько, в том числе и я", – призналась она.

В то же время, "в самом Милане все спокойно, дети играют на улицах и в парках".

"Однако китайские магазины и кафе закрыты. Очень оперативно все работают, при этом не делают никаких секретов, медики не жалуются, что чего-то не хватает или нет условий. То есть, выглядит, что все под контролем", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что в Италии из-за коронавируса приостанавливают массовые мероприятия. Власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

А тем временем, медики зафиксировали за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, причем 120 из них приходятся на Китай, откуда и началась эпидемия. За пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.

Между тем, в Украине готовы запретить массовые мероприятия и останавливать занятия в школах:

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