Бывшего антикоррупционного прокурора Румынии подозревают в коррупции

Кевеши заявила, что ее преследуют 2,5 года

Фото из открытых источников.

Бывшего антикоррупционного прокурора Румынии подозревают в коррупции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/72a/925/5c672a925259b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/72a/925/5c672a925259b.jpg 2019-02-15T23:16:00+02:00 Евросоюз Кевеши заявила, что ее преследуют 2,5 года

Бывшего антикоррупционного прокурора Румынии Лауру Кодруцу Кевеши подозревают в том, что она получила в 2011 году 268 689 леев (1,7 млн грн) от бизнесмена Себастьяна Гита в связи с экстрадицией бывшего директора ФНИ Николае Попы. Об этом сообщает со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

"Мне сообщили об обвинениях и о статусе подозреваемой... Я подала два заявления об отводе — прокурора Адины Флоря, которая ведет дело, и прокурора — руководителя отдела" — сказала Кевеши, выйдя из прокуратуры. В первом заявлении Кевеши было отказано уже через несколько часов.

Бывший антикоррупционный прокурор подчеркнула, что выдвижение обвинений против нее в момент, когда она баллотируется на пост главы Европейской прокуратуры — не простое совпадение.

"Нет никакого совпадения, — сказала она. — Меня преследуют 2,5 года. Уголовные жалобы, дисциплинарные меры. У меня четыре дисциплинарных взыскания и 18 уголовных дел".

Тем не менее, Кевеши заявила, что не намерена останавливаться и 26 февраля приедет на слушания в Европарламент.

Напомним, Кевеши возглавляла Национальный антикоррупционный директорат с 2013 года. Ее кандидатура была предложена экс-президентом Румынии Траяном Бэсеску (Traian Băsescu). И скоро, после утверждения ее кандидатуры, он и сам убедился в бескомпромиссности Кевеши — по обвинению в коррупции был осужден и его брат.

Отставки прокурора добивался министр юстиции Тудорел Тоадер, который обвиняет Кевеши в превышении полномочий и деятельности, которая, якобы подрывает авторитет власти.

Ранее мы писали, что антикоррупционное управление Румынии создали 16 лет назад. Но только за последние 6 лет, с приходом Лауры Ковеши, были открыты тысячи уголовных дел против чиновников, а 90 процентов обвиняемых получили тюремные сроки. Среди них – брат экс-президента Румынии, мэр Бухареста и бывший премьер-министр страны.

По состоянию на середину 2017 года при содействии возглавляемой Кевеши антикоррупционной дирекции Румынии было возвращено не менее 150 млн евро.

Тем временем, каждый день в Украине берут взяток на 108 тысяч грн. В прошлом году коррупционеры собрали с украинцев 207 млн "благодарностей".

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