Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

C вылетевшим из России самолетом случилось непредвиденное

20 августа, 13:40

Лайнер Air France, который летел из Москвы, экстренно сел в Люксембурге

/ Фото: Flickr

Спустя менее суток после того, как российский самолет повредил хвост при посадке в Армении, в Люксембурге произошла экстренная посадка пассажирского лайнера Airbus A-319, который летел из РФ.

Ссылаясь на информированные источники, российские СМИ пишут, что инцидент случился с рейсом Москва – Париж французского авиаперевозчика Air France.

Решение приземлить самолет было принято экипажем воздушного судна, но причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Реклама

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В тренде
Рыцарский турнир, арбузный фестиваль и автопробег: как отпразднуем День Независимости
Фото: AFP

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта. 

После этого пернатые спровоцировали в России еще одно воздушное ЧП - птица врезалась в лобовое стекло летевшего из Москвы в Уфу самолета авиакомпании UTair, из-за чего пилот решил вернуться в аэропорт, из которого вылетел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Люксембург самолет лайнер Air France экстренная посадка

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за суткиЕвросоюз
Трамп едет в Европу: добьются ли США отмены
Трамп едет в Европу: добьются ли США отмены "Северного потока – 2"Политика

Новости партнеров

Loading...