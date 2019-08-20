C вылетевшим из России самолетом случилось непредвиденное

Спустя менее суток после того, как российский самолет повредил хвост при посадке в Армении, в Люксембурге произошла экстренная посадка пассажирского лайнера Airbus A-319, который летел из РФ.

Ссылаясь на информированные источники, российские СМИ пишут, что инцидент случился с рейсом Москва – Париж французского авиаперевозчика Air France.

Решение приземлить самолет было принято экипажем воздушного судна, но причины произошедшего на данный момент неизвестны.

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Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

После этого пернатые спровоцировали в России еще одно воздушное ЧП - птица врезалась в лобовое стекло летевшего из Москвы в Уфу самолета авиакомпании UTair, из-за чего пилот решил вернуться в аэропорт, из которого вылетел.