В Армении российский самолет повредил хвостовую часть при посадке

В самолете были 173 пассажира, пострадавших и раненых нет

Иллюстративное фото / Фото: Wikipedia

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил посадку в аэропорту города Гюмри, повредив хвостовую часть, коснувшись ею взлетной полосы.

В самолете были 173 пассажира, пострадавших и раненых нет. Все пассажиры самостоятельно штатно покинули самолет. Эвакуация по надувным трапам не потребовалась

Для выяснения причин случившегося будет создана специальная комиссия.

Реклама

Самолет следовал по маршруту Москва — Гюмри.

В авиакомпании утверждают, что самолет мог коснуться полосы так называемой хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа при уходе на второй круг. "Делать выводы о жесткой посадке преждевременно. Резервный борт уже летит в Гюмри", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее авиакатастрофа произошла в штате Алабама. Инцидент произошел в округе Монтгомери, где легкомоторный самолет рухнул во дворе одного из домов, зацепил хозяйственную постройку и разбился о деревья.

Напомним, в июне в 50 километрах от Нью-Йорка произошла авария — пилот маленького планерного самолета не справился с управлением, и воздушное судно просто врезалось в крышу жилого дома. В результате крушения пострадала женщина, которая находилась в доме, и штурман самолета.

А в прошлом месяце самолет едва не приземлился на головы людям, отдыхавшим на Атлантическом побережье в курортном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. 23-летний пилот небольшого воздушного судна Тревор Дейл отделался испугом и самостоятельно вплавь добрался до берега.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама