Центр немецкого города эвакуируют из-за бомбы

Сегодня, 12:10

Полиция и пожарный департамент распорядились эвакуировать жителей и работников зданий

Фото: AFP
Фото: AFP

Во время строительных работ в центре Дрездена была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Spiegel Online.

250-килограммовую бомбу нашли во вторник, 22 мая, вечером. Считается, что это британская авиабомба с детонатором, которую предстоит обезвредить на месте.

Полиция и пожарный департамент распорядились эвакуировать жителей и работников зданий в радиусе 400 метров от опасной находки. Эвакуации подлежит и дом престарелых. В общем эвакуации подлежат 8700 человек.

Ожидалось, что эвакуация завершится до 5 утра в среду, однако процесс затянулся на более длительный период времени. Бомбу должны обезвредить в течение дня в среду.

Напомним, в Германии 81-летний мужчина вызвал полицию, спутав пятикилограммовый кабачок с бомбой времен Второй мировой войны. 

Также недавно чрезвычайная ситуация случилась в итальянском городке Фано, на побережье Адриатики. 23 тысячи местных жителей эвакуировали из-за бомбы  времен Второй мировой. Ее накануне нашли во время строительных работ на набережной. Срочно покинуть помещение заставили всех в радиусе двух километров. В зоне эвакуации оказались школа, больница и железнодорожная станция.
Германия, эвакуация, бомба, полиция

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