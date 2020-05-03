"Похороны Drive": в Нидерландах из-за карантина ввели услугу погребения

В прощальной церемонии можно участвовать сидя в автомобиле

В Нидерландах, где из-за коронавируса закрыли квартал Красных фонарей в Амстердаме, власти установили, что во время карантина на похороны могут приходить не более 30 человек. В городе Нью-Веннеп придумали оригинальное решение проблемы: ввели услугу "Похороны Drive". Так, люди могут попрощаться с умершим, не выходя из машины. Об этом рассказывает NOS.

Отмечается, что для прощальной церемонии отводится специальное помещение, куда можно заехать машиной, не нарушая карантинных мер.

Всего в похоронах могут принять участие около 20 автомобилей. Присутствующие могут настроить радио на определенную частоту и слушать церемонию прощания. Также в помещении установлены экраны, которые транслируют весь процесс.

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Напомним, пандемия коронавируса похоронила цветочный бизнес Нидерландов. Продажи упали почти до нуля, поэтому цветоводы вынуждены уничтожать до 80% своей продукции. В жертву бульдозерам отдают миллионы тюльпанов, роз, хризантем. Некоторые фермеры просто раздают растения даром, в основном медикам, которые помогают стране бороться с недугом.

Также мы рассказывали, что обсуждая ситуацию с коронавирусом в парламенте Нидерландов, министр здравоохранения страны Бруно Брейнс упал в обморок.

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