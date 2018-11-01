Часть символа Франции продадут любому желающему

Сегодня, 00:44

В Париже пройдут торги, на которых продадут четырехметровый участок демонтированной лестницы Эйфелевой башни

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Часть символа Парижа – Эйфелевой башни – решили пустить с молотка. Его продадут 27 ноября на торгах, организованных международным аукционным домом Artcurial.

Лот представляет собой часть лестницы, которая до 1983 года соединяла второй и третий уровни башни. 35 лет назад в ней установили лифт и лестницу демонтировали, разделив на 24 части длинной от 2 до 9 метров.

Данный отрезок является 4-метровой частью лестницы, состоящей из 24 ступеней. Его стоимость оценивается в 60 тыс евро.

Остальные участки лестницы находятся в частных коллекциях либо в собственности различных государственных учреждений.

Напомним, что на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин.

Также мы писали, что в этом году 129 участников из разных стран приняли участие в забеге по этой достопримечательности.

Кроме того, сообщалось, что в прошлом году на Эйфелевой башне появилось мини-поле для игры в гольф
Франция, аукцион, Париж, торги, эйфелева башня
Источник:

Укринформ

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