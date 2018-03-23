Чехия готовит высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля

По информации СМИ, пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ

В Праге не исключают выдворения российских дипломатов в ответ на инцидент с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Великобритании, сообщил в Брюсселе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Мы рассматриваем это (такую возможность), в понедельник я обсужу это с министром Стропницким (глава МИД Чехии Мартин Стропницкий) и некоторыми другими представителями правительства", – сказал Бабиш.

"Да, вероятно, мы пойдем по этому пути", – ответил он журналисту на вопрос, поддержит ли он предложение о высылке российских дипломатов. При этом он подчеркнул, что речь может идти "о единицах", а не о десятках человек.

Ранее британская газета "Дейли телеграф" сообщила о том, что пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

Как известно, лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Европейский союз решил в знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.