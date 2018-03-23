Чехия готовит высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Сегодня, 09:52

По информации СМИ, пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ

Андрей Бабиш, фото AFP
Андрей Бабиш, фото AFP

В Праге не исключают выдворения российских дипломатов в ответ на инцидент с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Великобритании, сообщил в Брюсселе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Мы рассматриваем это (такую возможность), в понедельник я обсужу это с министром Стропницким (глава МИД Чехии Мартин Стропницкий) и некоторыми другими представителями правительства", – сказал Бабиш.

"Да, вероятно, мы пойдем по этому пути", – ответил он журналисту на вопрос, поддержит ли он предложение о высылке российских дипломатов. При этом он подчеркнул, что речь может идти "о единицах", а не о десятках человек.

Ранее британская газета "Дейли телеграф" сообщила о том, что пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

Как известно, лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Европейский союз решил в знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.
Россия, Чехия, отравление, Скрипаль
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Вил Мирзаянов. Фото: Facebook

"Достаточно, чтобы убить миллионы людей": интервью с разработчиком химоружия "Новичок"

Сегодня, 07:47

Сайт "Сегодня" поговорил с ученым, работавшим над веществом, которым, судя по всему, отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля

Евросоюз

фото AFP

Евросоюз решил отозвать своего посла из России

Сегодня, 04:03

Также было принято решение подготовить "общий европейский ответ" на отравление Скрипаля
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Отравление Скрипаля: лидеры ЕС поддержали позицию Британии о причастности РФ

Сегодня, 03:24

Евросовет признал "высокую вероятность" участия России в отравлении Скрипаля

Евросоюз

Отравление Скрипаля: еще один полицейский попал в больницу

Вчера, 23:48

Он проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери

Евросоюз

фото AFP

СМИ узнали о состоянии Скрипаля и его дочери

Вчера, 22:41

Умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой

Евросоюз

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Новый глава МИД Германии взял курс на критику России

Вчера, 20:41

Маас обозначил жесткую политику в отношении России

Евросоюз

Фото: AFP

Дело Скрипаля: Мэй, Макрон и Меркель проведут заседание в Брюсселе

Вчера, 19:40

Они собираются обсудить заявление, которое 28 стран-лидеров ЕС должны принять по поводу нападения, в котором Великобритания обвиняет Россию

Россия

Фото: politeka.net

Массовое отравление детей в РФ: в Волоколамск направили бригаду врачей

Вчера, 10:56

Табло в центре города будет в режиме онлайн показывать анализ воздуха

США

Обломки MH17, сбитого над Донбассом, фото AFP

Госдеп: Россия отрицает свою агрессию по сценарию Крыма, Донбасса и MH17

Вчера, 10:46

В Вашингтоне считают Москву ответственной за химическую атаку на Скрипаля в Британии

Россия

Виктор Ющенко. Фото: ZN.ua

Отравление Ющенко и борьба с чеченцами: Закаев рассказал о тайном оружии России

Вчера, 09:40

Смерти полевого командира Хаттаба и журналиста Щекочихина – это звенья одной цепи
Загрузка...