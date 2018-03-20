Высланные дипломаты РФ покинули Британию на самолете, фигурирующем в "кокаиновом деле"

Сегодня, 23:20

Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей

Фото: news.sky.com
Фото: news.sky.com

Российские дипломаты, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.

Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.

Примечательно, что дипломаты отправились в Москву на самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.

Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.  Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
Великобритания, лондон, самолет, отравление, дипломаты, посольства, Скрипаль
Источник:

Sky News

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