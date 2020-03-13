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Чехия закрыла границы для иностранцев и запретила гражданам покидать страну

13 марта, 14:39

Денис Беспалов

Новые ограничения начинают действовать с 16 марта

Правительство Чехии, которое ранее объявило чрезвычайное положение из-за коронавируса, приняло решение запретить с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

"В полночь с воскресенья на понедельник мы запрещаем въезд (на национальную территорию) всех иностранцев, - отметил он. - Исключение сделано для иностранцев, постоянно или временно проживающих (в Чехии)".

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Правительство Чехии также решило запретить своим гражданам, а также иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, покидать территорию республики до улучшения ситуации с коронавирусом.

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"Правительство запрещает гражданам Чехии, а также иностранцам, постоянно проживающим (в стране) или имеющим временный вид на жительство, выезжать с территории республики (до улучшения эпидемиологической ситуации)", – сказал Бабиш.

Ранее сообщалось, что в Словакии закрыли границу для туристов и ввели ограничения внутри страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия коронавирус запреты

Источник: ТАСС

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