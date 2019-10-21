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Чехия заявила о ликвидации российской шпионской сети

21 октября, 18:22

По данным российских спецслужб агентурная сеть финансировалась из России и российским посольством

/ Фото: Pixabay

В Чехии, где ранее заявляли о росте активности российских спецслужб, вновь заговорили о вмешательстве Москвы. Так, Служба безопасности и информации Чехии, выполняющая функции национальной контрразведки, раскрыло и во взаимодействии с Национальным центром борьбы с организованной преступностью ликвидировало агентурную сеть, якобы созданную российскими спецслужбами. Об этом заявил глава службы Михал Коуделка.

По его словам, агентурная сеть "финансировалась из России и российским посольством (в Чехии)".

Глава ведомства отметил, что данная информация будет включена в годовой отчет о деятельности чешской контрразведки, открытая для общественности часть которого будет опубликована до конца текущего года.

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Посольство России в Чехии, в ответ, заявило, что не имеет отношения к раскрытой чешской контрразведкой сети агентов.

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Фото: Getty Images

"Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети", - заявили в российском диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что разведывательные службы четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение Главного управления Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

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Россия Чехия спецслужбы

Источник: ТАСС

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